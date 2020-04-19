Тете попал на радары гранда АПЛ

Вингер “Шахтера” Тете может перебраться в “Манчестер Юнайтед”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Красные дьяволы” внесли 20-летнего бразильца в шорт-лист приобретений на случай, если сорвется трансфер Джейдона Санчо из “Боруссии” Д. Также туда попали Ферран Торрес (“Валенсия”) и Федерико Кьеза (“Фиорентина”).

Про сорт здесь.

Поспособствовать переходу мало бы желание самого Тете.

Ранее его сватали в “Баварию”, “Рому”, “Милан” и лиссабонский “Спортинг”.

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