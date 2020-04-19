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Футбол

В свое время Динамо могло подписать легенду болгарского футбола

Андрей ОгородникНет комментариев
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Димитар Бербатов

Интересными подробностями поделился футбольный менеджер Мирчо Димитров в интервью Novapress.bg.

По словам менеджера, на заре карьеры Димитара Бербатова, который в итоге стал одним из лучших игроков в истории сборной Болгарии, большой интерес к нему проявляло киевское “Динамо”, но в конечном итоге форвард сделал свой выбор в пользу леверкузенского “Байера”.

Напомним, Димитар Бербатов за свою карьеру успел поиграть в таких грандах, как: “Байер”, “Манчестер Юнайтед” и “Монако”. В общей сложности он забил на клубном уровне больше 200 голов. В составе сборной Болгарии он забил 48 голов, что позволяет ему быть лучшим бомбардиром в истории национальной сборной.

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Про сорт здесь.

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Тэги: Димитар БербатовДинамоМЮЦСКА
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