Заря интересуется албанским талантом из Турции

Несмотря на хорошую скамью запасных на позиции вратаря, луганская “Заря” в скором будущем может пополнить свой состав ещё одним игроком данного амплуа.

Как сообщает известное турецкое издание Fotomac, луганская “Заря” фигурирует среди клубов, которые заинтересованы в услугах вратаря молодежной сборной Албании и турецкого «Менеменспора» Гентиана Сельмани. Помимо украинского клуба, на 22-летнего футболиста также претендуют «Болонья», «Олимпиакос», «Спартак» и «Краснодар». Действие контракта Сельмани рассчитано до конца июня 2021 года.

Напомним, сейчас в составе “Зари” три вратаря Заури Махарадзе, Никита Шевченко и Николай Василь. Также к тренировкам клуба привлекается вратарь молодежной команды Даниил Хмеловский.

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