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Футбол

“Динамо-Брест” определилось с будущим Хачериди

Евгений НикитюкНет комментариев
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В брестском “Динамо” решили предоставить украинскому защитнику Евгению Хачериди второй шанс. Сообщает сайт EURO.com.ua

В пресс-службе белорусского клуба прокомментировали информацию в некоторых СМИ относительно досрочного расторжения контракта с игроком.

Про сорт здесь.

“Эта информация не соответствует действительности. Контракт с Евгением разрывать не будет”, – заявили в представители клуба в комментарии сайта by.tribuna.com.

Напомним, в игре 5 тура чемпионата Беларуси против “Витебска” Хачериди получил удаление и привез пенальти, а после игры с кулаками набросился на главного арбитра.

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Источник: sportanalytic.com

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