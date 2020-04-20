“Динамо-Брест” определилось с будущим Хачериди

В брестском “Динамо” решили предоставить украинскому защитнику Евгению Хачериди второй шанс. Сообщает сайт EURO.com.ua

В пресс-службе белорусского клуба прокомментировали информацию в некоторых СМИ относительно досрочного расторжения контракта с игроком.

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“Эта информация не соответствует действительности. Контракт с Евгением разрывать не будет”, – заявили в представители клуба в комментарии сайта by.tribuna.com.

Напомним, в игре 5 тура чемпионата Беларуси против “Витебска” Хачериди получил удаление и привез пенальти, а после игры с кулаками набросился на главного арбитра.

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