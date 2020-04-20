Экс-игрок “Таврии”: Я покидал Крым под дулами автоматов

Бывший хавбек симферопольской “Таврии” Густав Свенссон вспомнил, как покидал Крым в 2014 году. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Когда увидел непонятных зеленых человечков – собрал вещи и поехал домой. Мои воспоминания о периоде карьеры в Украине? То как мы ехали из страны. Это очень сильные и неприятные воспоминания. Что чувствует человек, когда российский военный тычет ему автоматом в лицо? Знаю это не понаслышке. Это последнее, что я помню об Украине. Я находился в Крыму в момент, после которого чуть не началась Третья мировая. В ноябре-декабре 2013 года в Киеве начались движения. Люди желали разорвать отношения с Россией и выступали за вступление в Евросоюз. Было похоже на революцию, а потом пришли российские военные начали стрелять по мирным гражданам.

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Я четко помню момент, как мы обедали в ресторане в мой последний день в Украине. Сидели тогда в ресторане, музыкальная группа исполняла украинскую песню, а в доме через дорогу был снайпер. Это было невероятно странно, словно почувствовал себя в видеоигре. Через некоторое время я прочитал в СМИ, что Путин объявил о захвате Крыма. Мы попросили клуб предоставить нам автобус и вывезти нас оттуда. Все было как в кино. Мы покинули город, но попали на российский пост с российскими солдатами. Они держали нас на прицеле, под дулом автоматов. Мы же показывали им паспорта и пытались объяснить нашу ситуацию”, – говорит Свенссон.

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