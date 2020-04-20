Экс-легионер “Шахтера”: В Украине я изменил вероучение

Полузащитник “Челси” Виллиан вспомнил, как стал изучать Библию во время выступлений за “Шахтер”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“В Украине я стал евангельским христианином. Я вырос в католической семье, мы посещали церковь каждое воскресенье. Но когда был в Украине, начал чувствовать, что становлюсь ближе к богу.

Про сорт здесь.

Я начал проводить больше времени с Жадсоном и Фернандиньо. Они принимали службы у себя дома, где мы вместе изучали Библию. Это были почти как библейские семинары.

Именно тогда я начал понимать, о чем говорится в Библии – что правильно, а что нет. Поэтому я принял Иисуса Христа как своего единственного спасителя. Нас с женой там крестили в ванне.

Я провел в “Шахтере” 5,5 лет, работая на максимуме”, – рассказал Виллиан.

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