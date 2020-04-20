Попов сказал все, что думает о Кадара

Защитник “Динамо” Денис Попов поделился мнением об экс-защитника киевлян Тамаша Кадара. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Пусть посмотрят на Кадара в 20 лет. Ему 30 лет и он имеет опыт, ведь уже практически прошел большую часть своей карьеры. Да, он хорошо знает мяч, чувствует его и отдает передачи.

Про сорт здесь.

Но также Кадар имеет и свои слабые стороны, которые уже давали о себе знать и не раз. Но дай Бог, все будет отлично и защита “Динамо” будет очень хорошим”, – сказал Попов в интервью ютуб-канала “Бомбардир”.

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Напомним, недавно “Динамо” продало Кадара в китайский “Шандун Лунэн”.