Вторник, 21 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболПопов сказал все, что думает о Кадара
Футбол

Попов сказал все, что думает о Кадара

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Защитник “Динамо” Денис Попов поделился мнением об экс-защитника киевлян Тамаша Кадара. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Пусть посмотрят на Кадара в 20 лет. Ему 30 лет и он имеет опыт, ведь уже практически прошел большую часть своей карьеры. Да, он хорошо знает мяч, чувствует его и отдает передачи.

Про сорт здесь.

Но также Кадар имеет и свои слабые стороны, которые уже давали о себе знать и не раз. Но дай Бог, все будет отлично и защита “Динамо” будет очень хорошим”, – сказал Попов в интервью ютуб-канала “Бомбардир”.

Читайте также:  В "Бешикташе" не теряют надежд подписать Коноплянку

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тренер “Динамо” объяснил трансфер Кадара

Напомним, недавно “Динамо” продало Кадара в китайский “Шандун Лунэн”.

Источник: sportanalytic.com

загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три × один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Экс-легионер “Шахтера”: В Украине я изменил вероучение

Стало известно, что Хачериди кричал в адрес судьи после игры с “Витебском”

“Динамо-Брест” определилось с будущим Хачериди

Зинченко: Если не возьмут футбольным экспертом, то уйду в киберспорт

Ребров заговорил о своем возвращении в “Динамо”

Закрыть