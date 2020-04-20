Ребров заговорил о своем возвращении в “Динамо”

Наставник венгерского “Ференцвароша” Сергей Ребров не исключает, что снова может возглавить киевское “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Надеюсь, что команда вернет свою былую славу. Давно не общался с Игорем Суркисом, но мы с ним всегда были в хороших отношениях и всегда уважением относился к нему. “Динамо” дало мне шанс стать тем, кем я стал.

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Возвращение в киевский клуб? Может быть любой вариант. Работа тренером – это не контракт игрока, который может сидеть ровно пять лет. Завтра может произойти все, что угодно”, – сказал Ребров.

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Напомним, Ребров тренировал “Динамо” с 2014 по 2017 год.