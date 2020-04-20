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Футбол

Стало известно, что Хачериди кричал в адрес судьи после игры с “Витебском”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Белорусская спортивная пресса продолжает писать о скандале вокруг украинского защитника “Динамо-Бреста” Евгения Хачериди. Сообщает сайт EURO.com.ua

Издание by.tribuna.com пишет, что после поединка 5 тура против “Витебска”(0:1), в котором украинец заработал удаление он не угомонился и пытался разобраться с судьей.

Про сорт здесь.

По данным журналистов Хачериди кричал в сторону арбитра, что-то вроде: “Ты что творишь? Я до тебя еще доберусь”.

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Напомним, вчера была информация, что “Динамо-Брест” может досрочно разорвать контракт с украинцем из-за его поведения, однако впоследствии в клубе опровергли эту информацию.

Источник: sportanalytic.com

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