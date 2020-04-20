Украинцы “Гента” возобновили тренировки на базе

“Гент” позволил футболистам заниматься на клубной базе в Остакері. Сообщает сайт EURO.com.ua

Так, украинские легионеры Роман Яремчук, Игорь Пластун и Роман Безус вместе с другими проводят тренировки четверками на разных участках поля.

Про сорт здесь.

А вот о восстановлении общих занятий речь пока не идет из-за пандемии коронавирус.

Напомним, чемпионат Бельгии досрочно завершили и “Гент” завоевал серебряные медали. Решение лиги еще могут обжаловать через возможные санкции УЕФА.