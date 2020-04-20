Понедельник, 20 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболУкраинцы “Гента” возобновили тренировки на базе
Футбол

Украинцы “Гента” возобновили тренировки на базе

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

“Гент” позволил футболистам заниматься на клубной базе в Остакері. Сообщает сайт EURO.com.ua

Так, украинские легионеры Роман Яремчук, Игорь Пластун и Роман Безус вместе с другими проводят тренировки четверками на разных участках поля.

Про сорт здесь.

А вот о восстановлении общих занятий речь пока не идет из-за пандемии коронавирус.

Напомним, чемпионат Бельгии досрочно завершили и “Гент” завоевал серебряные медали. Решение лиги еще могут обжаловать через возможные санкции УЕФА.

Источник: sportanalytic.com

загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

одиннадцать + 18 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Форвард хочет уйти из “Шахтера”

Андронов – о возвращении Реброва в “Динамо”

Тете попал на радары гранда АПЛ

Рафаилов: Не пойду в президенты УПЛ

СМИ: Хачериди разрывают контракт

Закрыть