Украинцы “Гента” возобновили тренировки на базе

“Гент” позволил футболистам заниматься на клубной базе в Остакері. Сообщает сайт EURO.com.ua
Так, украинские легионеры Роман Яремчук, Игорь Пластун и Роман Безус вместе с другими проводят тренировки четверками на разных участках поля.
Про сорт здесь.
А вот о восстановлении общих занятий речь пока не идет из-за пандемии коронавирус.
Напомним, чемпионат Бельгии досрочно завершили и “Гент” завоевал серебряные медали. Решение лиги еще могут обжаловать через возможные санкции УЕФА.
Источник: sportanalytic.com