Зинченко: Если не возьмут футбольным экспертом, то уйду в киберспорт

Защитник “Ман Сити” Александр Зинченко рассказал, чем занимается на карантине. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Я перешел на двухразовое питание, иначе бы уже набрал вес такой, что можно было бы вместо дяди Вити Леоненко садиться в студию Большого Футбола. За это время я уже успел сделать себе собственную тренировочную базу. Подумываю, что если карантин продлят, буду набирать молодежь и потихоньку воспитывать 7-8 летних ребят для будущего Украины.

Про сорт здесь.

Тренировочная база у меня здесь – если не в топ-10, то в топ-20 по Украине точно. У меня есть все, что только можно придумать. Условия, газон, есть где пробежаться, поэтому я в форме держусь уверенно. Сериалы в нашей с Властью жизни тоже присутствуют, но перед сном. Если меня не возьмут экспертом на телеканал Футбол, то уйду в киберспорт.

У нас общий бюджет и мы вместе принимаем решения о покупках. Но, как говорят, мужчина – это голова, а женщина – это шея. Куда шея направит, туда голова и смотрит. Когда у меня свадьба? Это вопрос из такой же категории, как и “Когда возобновляются тренировки в Манчестер Сити?”. Сейчас все в подвешенном состоянии, никто ничего не знает. Как только будет календарь матчей, тогда мы сможем сесть и решить”, – сказал Зинченко в эфире “Великого футбола”.

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