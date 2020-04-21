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Футбол

Агент: Над российскими клубами смеются и спихивают им неликвид

Евгений НикитюкНет комментариев
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Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мыслями о положении российских клубов на трансферном рынке. Сообщает сайт EURO.com.ua

Самый провальный трансфер в чемпионате России в этом году? Можно говорить все что хочешь. Нужно смотреть игроков, когда они идут на базар, а не тогда, когда они уходят с базара. В футболе все происходит так: “Ничего не понимаю, но это известная личность!”

Про сорт здесь.

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Можно всегда сказать, что футболист “Пари Сен-Жермен”: “Передо мной же его ПСЖ принимал!”Над российскими клубами поэтому и смеются. Спихивают им неликвид, – сказал Селюк.

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Источник: sportanalytic.com

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