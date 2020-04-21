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Футбол

Александр Шевченко единственный кандидат на должность президента УПЛ

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Шевченко

Несмотря на регулярное появление новых кандидатов на должность президента украинской Премьер лиги, пока что единственным кандидатом, как и месяц назад остается президент Федерации футбола Львовской области Александр Шевченко.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, Шевченко является единственным зарегистрированным кандидатом на должность президента УПЛ. Выборы, напомним, запланированы на 27 апреля, но дату проведения могут снова изменить в связи с карантином.

Ранее сообщалось, что на должность президента УПЛ баллотируются Олег Смалийчук, Михаил Метревели и Олег Ящук.

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Про сорт здесь.

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Тэги: Александр ШевченкоМихаил МетревелиОлег Смалийчук
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