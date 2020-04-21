Александр Шевченко единственный кандидат на должность президента УПЛ

Несмотря на регулярное появление новых кандидатов на должность президента украинской Премьер лиги, пока что единственным кандидатом, как и месяц назад остается президент Федерации футбола Львовской области Александр Шевченко.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, Шевченко является единственным зарегистрированным кандидатом на должность президента УПЛ. Выборы, напомним, запланированы на 27 апреля, но дату проведения могут снова изменить в связи с карантином.

Ранее сообщалось, что на должность президента УПЛ баллотируются Олег Смалийчук, Михаил Метревели и Олег Ящук.

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