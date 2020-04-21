“Динамо-Брест” сохранит Хачериди, “Бавария” охотится на легионера “Шахтера”

К вашему вниманию обзор последних трансферных новостей дня. Сообщает сайт EURO.com.ua

В брестском “Динамо” решили предоставить украинскому защитнику Евгению Хачериди второй шанс.

Про сорт здесь.

В пресс-службе белорусского клуба прокомментировали информацию в некоторых СМИ относительно досрочного расторжения контракта с игроком.

“Эта информация не соответствует действительности. Контракт с Евгением разрывать не будет”, – заявили в представители клуба в комментарии сайта by.tribuna.com.

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Мюнхенская “Бавария” ведет активные поиски правого защитника.

Издание Sport1 пишет, что “ротен” ищут замену Альваро Одріосолі, который летом вернется из аренды в мадридский “Реал”.

В шорт-листе мюнхенцев есть сразу несколько кандидатов, среди которых есть и фланговый защитник донецкого “Шахтера” Додо.

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Наставник венгерского “Ференцвароша” Сергей Ребров не исключает, что снова может возглавить киевское “Динамо”.

Возвращение в киевский клуб? Может быть любой вариант. Работа тренером – это не контракт игрока, который может сидеть ровно пять лет. Завтра может произойти все, что угодно”, – сказал Ребров.

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