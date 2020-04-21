Футбол под запретом: в Нидерландах отменили все массовые мероприятия до сентября

Премьер-министр Нидерландов Марк Рутте сообщил, что все массовые мероприятия в стране отменены до 1 сентября, передает Voetbal International.

Отмечается, что к подобным мероприятиям относятся и футбольные поединки, в том числе и без зрителей на трибунах.

Таким образом, чемпионат Нидерландов не сможет возобновиться.

Про сорт здесь.

Руководство KNVB пока не высказывалось по этому поводу

Напомним, ранее местные СМИ сообщали, что чемпионат планировали возобновить в середине июня, а матчи играть без зрителей.