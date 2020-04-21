Вторник, 21 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболФутбол под запретом: в Нидерландах отменили все массовые мероприятия до сентября
Футбол

Футбол под запретом: в Нидерландах отменили все массовые мероприятия до сентября

Сергей СумскойНет комментариев
Добавлено

Премьер-министр Нидерландов Марк Рутте сообщил, что все массовые мероприятия в стране отменены до 1 сентября, передает Voetbal International.

Отмечается, что к подобным мероприятиям относятся и футбольные поединки, в том числе и без зрителей на трибунах.

Таким образом, чемпионат Нидерландов не сможет возобновиться.

Про сорт здесь.

Руководство KNVB пока не высказывалось по этому поводу

Напомним, ранее местные СМИ сообщали, что чемпионат планировали возобновить в середине июня, а матчи играть без зрителей.

Читайте также:  Суркис объяснил, почему дал Хацкевичу новый контракт

загрузка...
Тэги: Голландия
Написать комментарий

Добавить комментарий

два × 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Пятов: Шахтер сильнее Зенита

Агент: Над российскими клубами смеются и спихивают им неликвид

Стало известно, кто из игроков “Шахтера” является “куратором” бразильских легионеров

Легионер “Шахтера” : Для кого-то футбол – это развлечение, а для некоторых возможность кормить семью

Садио Мане
Садио Мане заинтересован в переходе в Реал

Закрыть