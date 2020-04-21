Хачериди пообещал “взяться за ум”

Украинский защитник “Динамо-Бреста” Евгений Хачериди признал, что погорячился во время и после игры с “Витебском” (0:1). Сообщает сайт EURO.com.ua

Защитник динамовцев попросил прощения у нападающего “Витебска” Диего Сантоса и арбитра матча Сергея Чистова за свое поведение.

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Кроме этого Хачериди пообещал болельщикам и руководству клуба, что подобного больше не повторится.

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Напомним, ранее в “Динамо-Бресте” опровергли информацию в прессе относительно досрочного расторжения контракта с Хачериди.