Клуб Ярмоленко заинтересовался в услугах Малиновского

Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский может перебраться в «Вест Хэма», где играет украинец Андрей Ярмоленко.

По данным издания Sportal.it, лондонская команда ищет игрока в центр поля и именно в украинце клуб видит главного кандидата на эту роль.

На данный момент Тransfermarkt оценивает 26-летнего украинца в 11 миллионов евро. Его личное соглашение с командой из Бергамо рассчитано до лета 2024 года.

Про сорт здесь.

Напомним, в текущем сезоне украинец провел 38 матчей, в которых отметился 8 голами и одним ассистом.