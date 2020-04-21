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Футбол

Клуб Ярмоленко заинтересовался в услугах Малиновского

Сергей СумскойНет комментариев
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Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский может перебраться в «Вест Хэма», где играет украинец Андрей Ярмоленко.

По данным издания Sportal.it, лондонская команда ищет игрока в центр поля и именно в украинце клуб видит главного кандидата на эту роль.

На данный момент Тransfermarkt оценивает 26-летнего украинца в 11 миллионов евро. Его личное соглашение с командой из Бергамо рассчитано до лета 2024 года.

Про сорт здесь.

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Напомним, в текущем сезоне украинец провел 38 матчей, в которых отметился 8 голами и одним ассистом.

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Тэги: АталантаВест ХэмРуслан Малиновский
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