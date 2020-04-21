Клуб Ярмоленко заинтересовался в услугах Малиновского

Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский может перебраться в «Вест Хэма», где играет украинец Андрей Ярмоленко.
По данным издания Sportal.it, лондонская команда ищет игрока в центр поля и именно в украинце клуб видит главного кандидата на эту роль.
На данный момент Тransfermarkt оценивает 26-летнего украинца в 11 миллионов евро. Его личное соглашение с командой из Бергамо рассчитано до лета 2024 года.
Про сорт здесь.
Напомним, в текущем сезоне украинец провел 38 матчей, в которых отметился 8 голами и одним ассистом.