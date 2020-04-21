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Футбол

Лысенко: Металлист заплатил за меня 2 миллиона

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владимир Лысенко

Нападающий коваливского “Колоса” Владимир Лысенко вспомнил период своих выступлений в составе харьковского “Металлиста”.

В свое время харьковчане заплатили за воспитанника “Динамо” два миллиона евро, о чем сообщил сам игрок, но проявить себя ему помешала сложная травма и очень сильная конкуренция в команде.

«Думал, что останусь в Динамо после аренды в Арсенале. И я хотел остаться, но мне не дали. Меня выкупил Металлист, примерно за два миллиона евро. Там была хорошая команда: Марлос, Тайсон, Соса, Папа. У меня все стало налаживаться, но я, к сожалению, получил серьезную травму и вылетел на полтора года, порвал заднюю мышцу бедра», — отметил Лысенко.

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Про сорт здесь.

«В Металлисте были действительно сильные легионеры. Сильнейшие — Соса и Тайсон. У Тайсона, правда, характер так себе. Тренерам с ним тяжело, он может сделать то, что ему хочется. Не то, что нужно, а то, что ему хочется. Он считает, что это правильно. Но как парень, кажется, неплохой. По крайней мере, у меня не было конфликтов с ним, равно как и с другими легионерами.

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Там был хороший коллектив. Эдмар был связующим звеном между украинцами и иностранцами. Он был ещё и переводчиком»

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Тэги: Владимир ЛысенкоКолосМеталлист
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