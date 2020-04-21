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МЮ нацелился на Жоау Фелиша

Андрей ОгородникНет комментариев
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Жоау Фелиш

Молодой португальский талант Жоау Фелиш, который прошлым летом стал игроком мадридского “Атлетико” за рекордные 126 миллионов евро, этим летом может вновь сменить клубную прописку.

Как сообщает испанская пресса, руководство “матрасников” недовольно уровнем игры, который демонстрирует 20-летний талант. Ситуацией может воспользоваться английский “Манчестер Юнайтед”, который имел планы на игрока ещё когда тот играл в составе “Бенфики”.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Жоау Фелиша 28 матчей в составе “Атлетико”, шесть забитых голов и три результативные передачи.

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Про сорт здесь.

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Тэги: АтлетикоБенфикаЖоау ФелишМЮ
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