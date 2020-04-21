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Реал готов приобрести Доннарумму

Андрей ОгородникНет комментариев
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Джанлуиджи Доннарума

Позиции вратаря сборной Украины Андрея Лунина в мадридском “Реале” могут вновь пошатнуться.

На днях испанские СМИ сообщали о готовности клубного руководства сделать украинца вторым вратарем команды, сегодня же стало известно, об интересе “королевского клуба” к главному таланту “Милана” Джанлуиджи Доннарумме.

Как сообщает Tuttosport, “россонери” готовы продать своего вратаря летом за 50 миллионов евро, так, как его контракт подходит к завершению через год, а сам игрок категорически против продления соглашения.

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Про сорт здесь.

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Тэги: Джанлуиджи ДоннарумаМиланРеал
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