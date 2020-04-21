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Ребров не исключает своего возвращения в Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Сергей Ребров

Самый успешный тренер киевского “Динамо” последнего десятилетия Сергей Ребров не исключает своего возможного возвращения в родной клуб.

Несмотря на то, что тренера все устраивает в чемпионате Венгрии, где он идет ко второму кряду чемпионству с “Ференцварошем”, если поступит предложение вновь возглавить “Динамо” тренер готов рассмотреть предложение.

Общение с Суркисом? Давно с ним общался, но мы с ним всегда были в хороших отношениях и всегда с уважением относился к нему. «Динамо» дало мне шанс стать тем, кем я стал. Возвращение в киевский клуб? Может быть любой вариант. Работа тренером – это не контракт игрока, который может сидеть ровно пять лет. Завтра может случиться все, что угодно

Про сорт здесь.

Под руководством Реброва “Динамо” дважды выигрывало чемпионат Украины, а также играло в плей-офф Лиги Чемпионов, где уступило “Манчестер Сити”.

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Тэги: ДинамоСергей РебровФеренцварош
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