Ребров: В Венгрии карантин не такой жесткий, как в Украине

Главный тренер венгерского “Ференцвароша” Сергей Ребров рассказал о тренировочном процессе во время пандемии. Сообщает сайт EURO.com.ua

Карантин у нас не такой жесткий, как в Украине. Постоянно смотрю новости. В Венгрии немного легче, продолжаем проводить тренировки маленькими группами по 5-6 человек бесконтактно.

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Насколько я вижу, ситуация тут не такая серьезная, как в Украине. Все клубы ушли на карантин, но “Ференцварош” не шел. Приняли это решение с президентом”, – сказал Ребров в эфире “Великого футбола”

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