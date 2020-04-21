Садио Мане заинтересован в переходе в Реал

Звезда английского “Ливерпуля” Садио Мане может продолжить свою карьеру в составе мадридского “Реала”.

По информации France Football, сенегальский вингер заинтересован в переходе в испанский гранд, но лишь при условии, что клубы сумеют договорится. “Ливерпуль” оценивает своего игрока в 150 миллионов, что существенно осложняет переговорный процесс.

Как отмечает французская пресса, не исключено, что “Реал” попытается сделать обмен игроками. Условиям возможной сделки пока не сообщаются.

Про сорт здесь.

В нынешнем сезоне на счету Садио Мане 30 очков по системе гол+пас в 38 матчах сезона.