Стало известно, кто из игроков “Шахтера” является “куратором” бразильских легионеров

Журналист программы “ТатоТаке” Сергей Болтніков рассказал о дополнительные функции бразильца Дентиньо в “Шахтере”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Мы узнавали и есть подтверждение, что Дентиньо помогает молодым бразильцам советами, логистикой, если так можно сказать, курирует их.

Про сорт здесь.

Все же ему 31 год, он самый старший из них, он 9 лет в “Шахтере”, если не учитывать кратковременных аренд. Но все это он делает неофициально, без указаний клуба”, – сказал Болотников.

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