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Футбол

Тренер Десны опроверг слухи о вероятном уходе звезды команды в Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Филипов

Главный тренер черниговской “Десны” Александр Рябоконь прокомментировал слухи о том, что главный бомбардир команды Александр Филипов летом может стать игроком киевского “Динамо”.

Я сам узнал это из интернета. Это домыслы. Думаю, если бы «Динамо» выходило на нашего игрока, я бы об этом знал.

Напомним, в нынешнем сезоне во всех турнирах за “Десну” Александр Филипов провел 21 матч, забил 15 голов и сделал две результативные передачи.

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Про сорт здесь.

Отметим, что свою карьеру Филипов начинал в Киеве, правда, в составе столичного “Арсенала”, где, в основном играл за дубль.

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Тэги: Александр ФИлиповДеснаДинамо
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