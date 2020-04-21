Тренер Десны опроверг слухи о вероятном уходе звезды команды в Динамо

Главный тренер черниговской “Десны” Александр Рябоконь прокомментировал слухи о том, что главный бомбардир команды Александр Филипов летом может стать игроком киевского “Динамо”.

Я сам узнал это из интернета. Это домыслы. Думаю, если бы «Динамо» выходило на нашего игрока, я бы об этом знал.

Напомним, в нынешнем сезоне во всех турнирах за “Десну” Александр Филипов провел 21 матч, забил 15 голов и сделал две результативные передачи.

Про сорт здесь.

Отметим, что свою карьеру Филипов начинал в Киеве, правда, в составе столичного “Арсенала”, где, в основном играл за дубль.