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Футбол

Турецкие фанаты сходят с ума от легионера “Динамо”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Люксесбургський хавбек “Динамо” Жерсон Родргігес попал в сферу интересов сразу нескольких турецких клубов. Сообщает сайт EURO.com.ua

Удачная игра полузащитника кияк в аренде за “Анкарагюджу” не осталась без внимания и со стороны местных болельщиков.

Про сорт здесь.

По данным телеграмм канала “Шах и Шах”, болельщики “атакуют” инстаграм-аккаунт Родригеса с призывом перейти именно в их клуб, а наиболее активные есть фанаты стамбульского “Фенербахче”.

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Напомним, ранее сообщалось, что “Динамо” готово продать Родригеса за 5 млн. евро.

Источник: sportanalytic.com

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