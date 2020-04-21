Владелец Руха предсказывает своей команде светлое будущее

Один из самых состоятельных жителей Львова, владелец львовского “Руха” Григорий Козловский твердо намерен добиться больших успехов со своей командой.

По словам бизнесмена, средний возраст игроков “Руха” позволяет считать команду очень перспективной, что в будущем должно дать результат.

«Настроены тем составом, который есть, заходить в УПЛ и бороться. У нас самая молодая команда в первой лиге. Если взять средний возраст всех команд, которые выходили на поле, то мы были вторыми. Но учитывая, что мы еще более омолодились, теперь мы самые молодые. Средний возраст – 22,6 лет. Про сорт здесь.

Если эта команда продержится два-три года, добавить еще нескольких хороших зрелых футболистов, то, думаю, можно претендовать на топ-5 или топ-6 УПЛ»

Напомним, “Рух” лидирует в Первой лиге, в планах руководства клуба реконструкция домашнего стадиона, а также создание клубной академии, которая должна стать одной из лучших в Украине.