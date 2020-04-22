Чеберко опроверг интерес со стороны Динамо

Молодой защитник луганской “Зари” Евгений Чеберко, который проводит один из лучших своих сезонов, не спешит покидать свой нынешний клуб.

Ранее сообщалось, что к игроку проявляет интерес киевское “Динамо”, но по словам Чеберко, это не более чем слухи, ему предложения от киевского клуба не поступали.

На меня это сильно не повлияло. Было чуть-чуть приятно. Все-таки ничего плохого в этой новости нет. Тем более, когда вроде тобой Динамо Киев интересуется, значит что-то ты делаешь правильно. Мне брат скинул эту новость. А я про это вообще не слышал. Мне никто не звонил, никто ко мне не обращался, и никто не говорил, что есть такое предложение. Может быть, это в СМИ так написали. Так ведь часто делают. А на самом деле, эти команды и близко не интересуются этими игроками. Про сорт здесь.

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего защитника 20 матчей и две результативные передачи.