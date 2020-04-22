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Футбол

Форвард “Десны” метит в сборную Украины

Евгений НикитюкНет комментариев
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Нападающий “Десны” Александр Филиппов надеялся попасть в сборную Украины на “мартовский” сбор. Сообщает сайт EURO.com.ua

“В глубине души, конечно же, надеялся, что меня вызовут. У меня была хорошая статистика и, учитывая дефицит нападающих, думал, что мне могут дать шанс.

Про сорт здесь.

Но с другой стороны – сборной Украины предстояло сыграть два серьезных матча – с Францией и Польшей. Наверное, тренерский штаб сборной посчитал, что в таких матчах игрок, который не знаком со структурой игры сборной, не поможет”, – сказал Филиппов.

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Форвард “северян” также добавил, что продолжит работать над тем, что в будущем все же получить от тренерского штаба желанный вызов в лагерь “сине-желтых”.

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Источник: sportanalytic.com

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