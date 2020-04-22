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Футбол

Форвард “Шахтера” “навострил лыжи” в бывший клуб

Евгений НикитюкНет комментариев
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Нападающий “Шахтера” Жуниор Мораес мечтает вернуться в бразильский “Сантос”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Я скучаю по игре в Бразилии. Не думаю, что я отлично играл за “Сантос”. Я не был тогда хорошо подготовлен. Думаю, было бы интересно вернуться.

Про сорт здесь.

Мы действительно переживаем очень печальное и тяжелое время. Я остался дома, использую время, чтобы проводить больше времени со своей семьей, это хорошо на карантине. Я могу наслаждаться общением с женой и детьми, и мне это нравится”, – сказал Мораес в интервью бразильской прессе.

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Напомним, контракт Мораеса с “Шахтером” рассчитан до конца 2021 года.

Источник: sportanalytic.com

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