Футболисты Волыни согласились на сокращение заработной платы на период карантина

Футболисты луцкой “Волыни” с пониманием отнеслись к финансовой экономии, которая вызвана пандемией коронавируса и как результат, карантином во всем европейском футболе.

По информации FootBoom, футболисты “Волыни” получили зарплату за 17 дней марта согласно окладу, на все же остаток карантина будет применено сокращение, в размере 50%.

Примечательно, что инициаторами сокращения выступили сами футболисты “Волыни”, которое ранее обсудили это решение в одном из мессенджеров.

Про сорт здесь.

Напомним, луцкая “Волынь” является одним из главных претендентов на повышение в классе.