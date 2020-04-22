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Футбол

Хавбеку “Динамо” советуют выпустить сборник юморесок

Евгений НикитюкНет комментариев
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Полузащитник “Динамо” Сергей Сидорчук рассказал о талантах одноклубника Денис Гармаша. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Гармашу даже переводчик не нужен был, его все легионеры понимали. Он может шутить на нашем языке, иностранцы не будут его понимать, но все равно будут смеяться. Он разбавляет атмосферу.

Про сорт здесь.

С ним много интересных историй: и смешных, и на грани фола. Не хочется повторяться, а новые он сам расскажет, если захочет. Может, книгу напишет. Или хотя бы сборник каких юморесок, юмористических миниатюр. Было бы интересно почитать разные истории “, – сказал Сидорчук в комментарии для телеграмм канала “Записки Динамовца”.

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Добавим. в текущем сезоне Гармаш на правах аренды выступает за турецкий “Різеспор”.

Источник: sportanalytic.com

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