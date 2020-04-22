Клуб АПЛ интересуется Русланом Малиновским

Ещё один известный европейский клуб интересуется полузащитником сборной Украины Русланом Малиновским.

По информации Sportal.it, большой интерес к игроку проявляет лондонский “Вест Хэм”, который в лице футболиста “Аталанты” видит усиления линии полузащиты. Сделка может состояться этим летом, напомним, что в составе “молотобойцев” выступает также и вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко.

Ранее сообщалось, что на полузащитника “Аталанты” имеет также планы “Фиорентина”, но руководство клуба с Бергамо отказывается отпускать своего игрока.

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