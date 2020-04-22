Козловский: В “Руха” будет лучшая база, чем в “Динамо” и “Шахтера”

Президент львовского “Руха” Григорий Козловский рассказал о строительстве новой клубной базы. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Не обижая “Шахтер” и “Динамо”, я думаю, их две базы вместе взятые и рядом не стоят с той, которую строим мы.

Про сорт здесь.

У нас будет 10 полей, 2 из них – искусственные. Еще одно искусственное поле в манеже. Поля будут гибридными, такими, как на “Арене Львов”, только двух видов. Одни будут на дренаже с песком, а другие будет можно подогревать на специальных подушках с помощью теплого воздуха.

У нас стоят солнечные батареи, есть озеро на 8 гектаров. Бассейн – 2600 квадратных метров. Спортзал, тренажерные залы, СПА. Это уже все построено.

Кризис немного поломала наши планы, но я думаю, к концу следующего года мы все откроем”, – сказал Козловский в разговоре с Виктором Вацком в эфире ютуб-канала “ВацкоLIVE”.

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