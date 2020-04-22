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Футбол

Легионер “Динамо”: Гармаш только начинает говорить и уже смешно

Евгений НикитюкНет комментариев
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Польский легионер “Динамо” Томаш Кендзера рассказал о шутках в раздевалке киевского клуба. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Много смешных моментов было, но не все можно озвучить. Смешные моменты на то и смешные, что не все можно рассказать.

Про сорт здесь.

Связанные с Гармашем? Даже когда Гармаш начинает говорить, иногда уже смешно. Это очень хороший и веселый человек, – сказал Кендзера в комментарии официальному сайту киевлян.

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Источник: sportanalytic.com

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