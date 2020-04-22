Официально: Игор Йовичевич возглавил загребское Динамо

Известный в Украине хорватский специалист Игор Йовичевич, который отлично проявил себя работая во главе львовских “Карпат”, получил повышение в родном загребском “Динамо”.

Как сообщает официальный сайт хорватского гранда, Игор Йовичевич назначен главным тренером команды. Условия контракта не разглашаются. В последнее время он тренировал юношескую и молодежную команды “Динамо”.

Напомним, львовские “Карпаты” стал первым клубом Йовичевича на должности главного тренера. Под его руководством команда финишировала на девятом месте. Также тренер успел поработать в Словении, во главе “Целье”.

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