Среда, 22 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболПятов: Ахметов очень любит воспитанников академии “Шахтера”
Футбол

Пятов: Ахметов очень любит воспитанников академии “Шахтера”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Голкипер донецкого “Шахтера” Андрей Пятов рассказал о любимцах президента “горняков” Рината Ахметова. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Он Ракицкого любил, он вообще очень любит воспитанников академии “Шахтера”. Тот же Селезнев, Виценец. Он всегда переживает за них, а если надо – поможет.

Про сорт здесь.

Своих родных воспитанников он всегда будет поддерживать. Он до сих пор может набрать Ракицкого или Виценца – без проблем”, – сказал Пятов в разговоре с Игорем Цыганыком.

Читайте также:  Бавария приготовила сумасшедшее предложение по вундеркинду Байера

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Талант “Шахтера” назвал три ТОП-клубы, где хочет играть

Источник: sportanalytic.com

загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три + семнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Легионер “Динамо”: Гармаш только начинает говорить и уже смешно

Козловский: В “Руха” будет лучшая база, чем в “Динамо” и “Шахтера”

Защитник “Динамо” восстановился после страшной травмы

Шевчук придумал новый челендж (ВИДЕО)

Форвард “Десны” метит в сборную Украины

Закрыть