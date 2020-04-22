Пятов: Ахметов очень любит воспитанников академии “Шахтера”

Голкипер донецкого “Шахтера” Андрей Пятов рассказал о любимцах президента “горняков” Рината Ахметова. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Он Ракицкого любил, он вообще очень любит воспитанников академии “Шахтера”. Тот же Селезнев, Виценец. Он всегда переживает за них, а если надо – поможет.

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Своих родных воспитанников он всегда будет поддерживать. Он до сих пор может набрать Ракицкого или Виценца – без проблем”, – сказал Пятов в разговоре с Игорем Цыганыком.

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