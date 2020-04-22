Среда, 22 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболУПЛ отклонило заявку Карпат, которые выдвинули Смалийчука на должность президента Премьер лиги
Футбол

УПЛ отклонило заявку Карпат, которые выдвинули Смалийчука на должность президента Премьер лиги

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Смалийчук

За пять дней до начала голосования за четвертого президента украинской Премьер лиги, единственным кандидатом, который баллотировался на почетную должность в соответствии с регламентом остался Александр Шевченко.

Несмотря на то, что сегодня львовские “Карпаты” выдвинули Смалийчука на должность президента УПЛ, заявку львовского клуба руководство УПЛ отклонило. Причиной тому стало несоблюдение клубом норм подачи заявки.

По словам исполнительного директора Премьер лиги Евгения Дикого, заявки можно было подавать за десять дней до начала голосования, то бишь до 17 апреля.

Читайте также:  Швед готов покинуть Селтик

Про сорт здесь.

загрузка...
Тэги: Александр ШевченкоКарпатыОлег Смалийчук
Написать комментарий

Добавить комментарий

13 − пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Форвард “Мариуполя”: Рыкун невероятный человек и футболист

Пятов: Ахметов очень любит воспитанников академии “Шахтера”

Легионер “Динамо”: Гармаш только начинает говорить и уже смешно

Козловский: В “Руха” будет лучшая база, чем в “Динамо” и “Шахтера”

Защитник “Динамо” восстановился после страшной травмы

Закрыть