УПЛ отклонило заявку Карпат, которые выдвинули Смалийчука на должность президента Премьер лиги

За пять дней до начала голосования за четвертого президента украинской Премьер лиги, единственным кандидатом, который баллотировался на почетную должность в соответствии с регламентом остался Александр Шевченко.

Несмотря на то, что сегодня львовские “Карпаты” выдвинули Смалийчука на должность президента УПЛ, заявку львовского клуба руководство УПЛ отклонило. Причиной тому стало несоблюдение клубом норм подачи заявки.

По словам исполнительного директора Премьер лиги Евгения Дикого, заявки можно было подавать за десять дней до начала голосования, то бишь до 17 апреля.

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