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Валенсия начала переговоры с Кальехоном

Андрей ОгородникНет комментариев
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Хосе Кальехон

Испанская “Валенсия” во время летнего трансферного окна может усилить свой состав сразу двумя известными исполнителями.

Помимо Давида Силвы, который может перейти в клуб на правах свободного агента, левантийский клуб рассчитывает усилить свой состав ещё одним известным испанским полузащитником Хосе Кальехоном, контракт которого с “Наполи” также подходит к завершению.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, “Валенсия” предложила вингеру контракт сроком на три года. Тот пока взял время на раздумье. Ранее, к игроку приписывали интерес мадридского “Атлетико”.

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Про сорт здесь.

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Тэги: ВаленсияНаполиХосе Кальехон
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