Владелец Руха намерен превзойти Динамо и Шахтер

В ближайшее время в Львовской области должна появится спортивная база, которая имеет все шансы стать лучшей на территории Украины.

Строительством базы занимается известный львовский бизнесмен Григорий Козловский, который является владельцем лидера Первой лиги львовского “Руха”.

Не обижая «Шахтер» и «Динамо», те две базы, вместе взятые, – даже не рядом с тем, что мы строим. Будет 10 полей, 2 искусственных уже готовы, еще одно будет в манеже, все остальные – гибридные, как на «Львов Арене». Двух видов: на дренаже с песком и на подушках, которые можно подогревать теплым воздухом. Про сорт здесь.

Солнечные батареи 2 МВт стоят, озеро 8 гектаров, бассейн 2 600 м², спортзал, тренажерные залы, спа. Не хотелось об этом говорить, сначала хотелось построить. Но это все уже построено, это уже не проект, это уже бетонные работы, окна застекленные, стяжки.

Команда уже тренировалась на полях, у нас ни одной травмы в этом году. В прошлом тренировались на других полях, у нас были матчи во время сборов, когда 11 человек не могли собрать – столько травм.

Этот кризис немного наши планы поломал. До конца следующего года, даст бог, все будет в порядке.