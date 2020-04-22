Владелец Руха поделился рецептом увеличения посещаемости чемпионата Украины

Известный львовский бизнесмен Григорий Козловский, чей клуб “Рух” является главным фаворитом борьбы за выход в УПЛ, призвал украинских, футбольных чиновников расширить географию проведения матчей чемпионата Украины.

«Мое сердце больше склоняется к 16 клубам в УПЛ. Вторая по размерам страна в Европе, о каких 12 командах может идти речь? В Беларуси сколько играют? 16.

Нам нужна география. Нам нужны люди, которые дико соскучились по футболу. Привезите чемпионат в Прикарпатье, в Ивано-Франковск, там люди с гор спускаться будут. Там люди ходят на футбол. Про сорт здесь.

В Винницу привезите, Хмельницкий. Там люди футбол не видели по 10 лет. Футбол – это и есть люди. Верните людей на футбол, а уровень сам вырастет»

Напомним, “Прикарпатье” идет в числе лидеров Первой лиги по домашней посещаемости, а хмельницкой “Подолье” один из лидеров Второй лиги по этому показателю.