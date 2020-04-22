Защитник “Динамо” восстановился после страшной травмы

Защитник “Динамо” Никита Бурда рассказал о полное восстановление после травмы. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Общение с тренерским штабом есть. Нам разрешено работать на базе по несколько человек. Кто-то из тренерского состава там постоянно присутствует. Сделали свою работу на поле, пообщались с тренером и поехали по домам.

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Что касается моих физических кондиций, то я чувствую себя хорошо. Восстановился после тяжелой травмы. Но через всю эту ситуацию нет игрового тонуса. Сыграл 30 минут за дубль и ввели картантін. После его окончания буду выполнять одинаковый объем работы со всеми”, – сказал Бурда в комментарии ютуб-канала “бело-синих”.

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Напомним, в сентябре прошлого года в поединке против “Веорскли” Бурда порвал “крестообразные” связки колена.