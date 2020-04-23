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Футбол

Агент: Смешно, когда Луческу говорит, что это он сделал “Шахтер”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о президенте “Шахтера” Рината Ахметова. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Я говорю спасибо богу, что он познакомил меня с таким человеком, как Ахметов. Человек-личность, у которого можно чему-то научиться. Он всегда глубоко, системно входит в дело. Когда Луческу говорит: “Я сделал “Шахтер” – это смешно. Луческу нет, а “Шахтер” есть. И клуб продолжает играть в Лиге чемпионов. По 0:5, слава богу, не проигрывает.

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Про сорт здесь.

Почему “Шахтер” успешен? Потому что там поставлена система. Тренеры-иностранцы. Вот, например, Фонсека сейчас в “Роме”, и он берет игроков из “Шахтера”, и таким образом усиливается чемпионат Украины, усиливается конкуренция. Когда будет конкуренция на высоком уровне, тогда будут результаты”, – сказал Селюк.

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Источник: sportanalytic.com

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