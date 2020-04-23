Будущие владельцы Ньюкасла готовят мощное усиление состава

Английский “Ньюкасл”, который последние несколько месяцев находится на грани смены владельцев, если все же перейдет во владение наследного принца Саудовской Аравии обещает стать одним из ньюсмейкеров летнего трансферного окна.

По информации ESPN, клуб с прицелом на будущее уже начал контактировать с Виллианом, Кавани и Дрисом Мертенсом, контракты которых подходят к завершению. “Ньюкасл” готов предложить возрастным игрокам очень щедрые условия, правда, пока без либо какой конкретики.

Напомним, в планах будущих владельцев “Ньюкасла” сделать из клуба ТОП-силу чемпионата Англии.

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