Челси намерено усилить свой состав двумя лидерами Лилля

Сразу два игрока французского “Лилля” могут следующим летом перебраться на Туманный Альбион.

Как сообщает авторитетное французское издание Le10Sport, после открытия трансферного окна “аристократы” попытаются заполучить в свои ряды форварда и защитника “догов” Виктора Осимхена и Габриэля. Ожидается, что в ближайшее время “Челси” отправит официальный запрос по трансферам игроков.

Отметим, на счету Виктора Осимхена 38 матчей за “Лилль” во всех турнирах, 18 голов и шесть результативных передач. Защитник Габриэль отыграл 34 матча и отличился одним голом.

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