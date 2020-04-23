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Футбол

Челси намерено усилить свой состав двумя лидерами Лилля

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виктор Осимхен

Сразу два игрока французского “Лилля” могут следующим летом перебраться на Туманный Альбион.

Как сообщает авторитетное французское издание Le10Sport, после открытия трансферного окна “аристократы” попытаются заполучить в свои ряды форварда и защитника “догов” Виктора Осимхена и Габриэля. Ожидается, что в ближайшее время “Челси” отправит официальный запрос по трансферам игроков.

Отметим, на счету Виктора Осимхена 38 матчей за “Лилль” во всех турнирах, 18 голов и шесть результативных передач. Защитник Габриэль отыграл 34 матча и отличился одним голом.

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Про сорт здесь.

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Тэги: Виктор ОсимхенЛилльЧелси
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