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Футбол

Челси попытается усилиться Миликом

Андрей ОгородникНет комментариев
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Аркадиуш Милик

Нападающий сборной Польши Аркадиуш Милик может этим летом стать игроком лондонского “Челси”.

Как уже сообщалось ранее, форвард “Наполи” наотрез отказался подписывать новое соглашение с клубом, что позволит ему в скором времени покинуть Неаполь. Этой ситуацией намерен воспользоваться “Челси”, который с целью заполучить Милика, готов предложить “Наполи” Жереми Бога, интерес к которому “партенопеи” проявляют на протяжении длительного времени.

Напомним, “Челси” не единственный клуб, который изучает перспективу подписать Милика. Также на игрока претендуют “Тоттенхэм”, “Интер” и “ПСЖ”.

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Про сорт здесь.

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Тэги: Аркадиуш МиликНаполиЧелси
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