“Динамо-Брест” проучит Хачериди за неадекватное поведение в игре с “Витебском”

Брестское “Динамо” решило наказать украинского защитника Евгения Хачереди за его действия в игре 5 тура чемпионата Беларуси против “Витебска” (0:1). Сообщает сайт EURO.com.ua
По данным СМИ, украинского защитника лишат половины месячной зарплаты, которая составляет 20 тыс. долларов.
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Таким образом, общая сумма заработанного Хачериди в “Динамо-Бресте” составит менее полумиллиона долларов в год.
Источник: sportanalytic.com