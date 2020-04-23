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Футбол

“Динамо-Брест” проучит Хачериди за неадекватное поведение в игре с “Витебском”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Брестское “Динамо” решило наказать украинского защитника Евгения Хачереди за его действия в игре 5 тура чемпионата Беларуси против “Витебска” (0:1). Сообщает сайт EURO.com.ua

По данным СМИ, украинского защитника лишат половины месячной зарплаты, которая составляет 20 тыс. долларов.

Про сорт здесь.

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Таким образом, общая сумма заработанного Хачериди в “Динамо-Бресте” составит менее полумиллиона долларов в год.

Источник: sportanalytic.com

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