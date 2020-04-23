Экс-игрок сборной Украины: Пока все, что сделал Зеленский – это топтался на месте

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мыслями о годе работы Владимира Зеленского на посту Президента Украины. Сообщает сайт EURO.com.ua

Много людей разочаровались в Зеленскому. Все думали, что будут быстрые изменения. Но быстро ничего не происходит. Я считаю, что Украина должны управлять люди, которые понимают процессы. Верю, что Зеленский хочет что-то изменить к лучшему, но это будет сложно сделать в такой олигархической стране.

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Сейчас я лично не вижу огромного шага вперед. Но это мой взгляд из-за рубежа. Многие процессы должны быть ускорены. Или они блокируются извне, или потому что нет ума и денег. Продолжается кумовство и панибратство. Пока все, что сделал Зеленский – это топтался на месте. Надеюсь, что это подготовка к шагу вперед”, – считает Левченко.

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