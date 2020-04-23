Четверг, 23 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЭкс-игрок сборной Украины: Пока все, что сделал Зеленский – это топтался на месте
Футбол

Экс-игрок сборной Украины: Пока все, что сделал Зеленский – это топтался на месте

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мыслями о годе работы Владимира Зеленского на посту Президента Украины. Сообщает сайт EURO.com.ua

Много людей разочаровались в Зеленскому. Все думали, что будут быстрые изменения. Но быстро ничего не происходит. Я считаю, что Украина должны управлять люди, которые понимают процессы. Верю, что Зеленский хочет что-то изменить к лучшему, но это будет сложно сделать в такой олигархической стране.

Читайте также:  Чемпионство Галатасарая принесет Динамо пол миллиона евро

Про сорт здесь.

Сейчас я лично не вижу огромного шага вперед. Но это мой взгляд из-за рубежа. Многие процессы должны быть ускорены. Или они блокируются извне, или потому что нет ума и денег. Продолжается кумовство и панибратство. Пока все, что сделал Зеленский – это топтался на месте. Надеюсь, что это подготовка к шагу вперед”, – считает Левченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-динамовец: Мне нравится подход Зеленского

Источник: sportanalytic.com

загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три − три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Зинченко ждет Малиновского в Манчестере
Агент украинского таланта раскрыл ситуацию по переговорам Шахтера и Брюгге
Малиновский прокомментировал возможный трансфер в АПЛ

Левченко сказал все, что думает о Леоненко

Шевченко: Лобановский хотел знать все о “Милан”

Закрыть