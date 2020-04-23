Эксперт: УПЛ можно завершить за полтора месяца

Экс-хавбек сборной Украины Сергей Нагорняк считает, что нынешний сезон можно завершить в сжатые сроки. Сообщает сайт EURO.com.ua



“В сезоне-2014/2015, когда мы с Днепром доходили до финала Лиги Европы, коллектив часто проводил по два поединка в неделю – и ничего, выдержал. Ранее, выступая в Китае, мне тоже часто приходилось играть в таком режиме. Это самый приемлемый график матчей для футболистов, которые любят говорить, что лучше играть, чем тренироваться.

В Европе много команд выступают в таком ритме. Да, будет трудно, ведь большинство наших тренеров не имеют опыта такой работы. Но для футболистов, повторюсь, это то, что надо. Важно сейчас держать себя в хорошей физической форме, в противном случае возрастет риск получения травмы. Не вижу проблемы в том, чтобы завершить соревнование за полтора месяца, – считает Нагорняк.

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