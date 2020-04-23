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Футбол

Франков: Летом Лєднєв вернется в “Динамо”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Главный редактор журнала “Футбол” Артем Франков поделился соображениями относительно возвращения хавбека “Зари” Богдана Леднева из аренды в “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Вот же вечный вопрос: Леднев раскрылся в “Заре”! Понятно, что летом Леднев вернется в “Динамо”. И вот вам другой вопрос: не “закроется” или обратно Леднев, после возвращения в Киев?

Про сорт здесь.

Это – очень серьезный вопрос, причем тот, кто говорил однозначные “да” или “нет”, неправ”, -сказал Эксперт в эфире ютуб-канала Football.ua.

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Добавим, ранее сам Лєднєв говорил, что его первоочередной целью является закрепиться в “Динамо”.

Источник: sportanalytic.com

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